La definizione e la soluzione di: Costituiva l'impero italiano in Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AOI

Curiosità/Significato su: Costituiva l impero italiano in Africa Africa Orientale Italiana guerra italiani Africa orientale Africa Settentrionale Italiana Campagna dell'Africa Orientale Italiana Colonialismo italiano Corno d'Africa Eritrea 47 ' (5 033 parole) - 23:25, 9 giu 2021

