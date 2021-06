La definizione e la soluzione di: In bocca ai lattanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Ciuccio

Curiosità/Significato su: In bocca ai lattanti Manovre di disostruzione pediatriche (sezione Lattante (da zero a un anno di età)) del capo. Effettuare quindi 5 delicate respirazioni bocca a bocca o bocca-bocca+naso (nei lattanti, viste le dimensioni ridotte del volto) ed iniziare 10 ' (1 239 parole) - 19:58, 29 gen 2021

