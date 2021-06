La definizione e la soluzione di: E' adottato da chi combatte in clandestinità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : Nome Di Battaglia

Curiosità/Significato su: E adottato da chi combatte in clandestinita Partito Socialista Italiano (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) fascista (in particolare dopo la messa al bando di tutti i partiti tranne il Partito Nazionale Fascista) continuò la sua attività nella clandestinità mentre 221 ' (24 932 parole) - 14:29, 10 mag 2021

Altre definizioni con adottato; combatte; clandestinità; Un provvedimento adottato contro i contagi; Si combatte facendo aria; Si combatte facendosi delle iniezioni di insulina; I combattenti di cui si ignora la fine; Armatura che proteggeva il busto dei combattenti; Ultime Definizioni