La definizione e la soluzione di: Prima e quarta in busta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : BT

Curiosità/Significato su: Prima e quarta in busta Pablo Carreño busta Pablo Carreño busta (Gijón, 12 luglio 1991) è un tennista spagnolo. A livello giovanile è riuscito a raggiungere la sesta posizione mondiale nel 2009 36 ' (615 parole) - 16:58, 6 giu 2021

Altre definizioni con prima; quarta; busta; Dopo la prima in tema; La prima persona; In curva dopo la prima; Si leva prima di salpare; Quarta e quinta di Dreyfus; Fu la quarta moglie di re Enrico VIII; 49 La quarta di sette; La quarta parte di VIII; Equivale a egr. sulla busta; Messaggio che arriva sempre senza busta; Il lancio goliardico di una busta piena d'acqua; Precede il Sig sulla busta; Ultime Definizioni