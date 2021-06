La definizione e la soluzione di: Palla in rete!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Gol

Curiosità/Significato su: Palla in rete! Pallavolo ( Palla a volo) di attacco, la Palla si trova interamente a un'altezza maggiore di quella del bordo superiore della rete. In tale situazione la Palla: può essere liberamente 46 ' (6 756 parole) - 19:00, 10 giu 2021

