La definizione e la soluzione di: In edilizia serve... anche armato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Cemento

Curiosità/Significato su: In edilizia serve... anche armato Fondazione (edilizia) di cantiere per la posa in opera del calcestruzzo armato perché questo permette di livellare il terreno di getto e inoltre serve a distribuire ulteriormente 9 ' (1 154 parole) - 08:48, 23 apr 2021

