Lo visitano i turisti in Cina

Il sito è stato scoperto nel 1974 e ora lo visitano migliaia di turisti quando si recano in Cina. L'esercito di terracotta è composto da migliaia di modelli di argilla a grandezza naturale di soldati, cavalli e carri che sono stati posati intorno al grande mausoleo di Qin Shi Huangdi, il primo imperatore cinese e fondatore della dinastia Qin, situato vicino a Xi'an nella provincia di Shaanxi, nella Cina centrale.



