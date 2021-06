La definizione e la soluzione di: Una gara tra aspiranti cuochi in TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Masterchef

Curiosità/Significato su: Una gara tra aspiranti cuochi in TV MasterChef Italia (categoria Programmi televisivi in produzione) Esse sono una serie di prove iniziali svolte da numerosi aspiranti cuochi; la loro impostazione è variabile edizione per edizione ma, in generale, è 24 ' (2 808 parole) - 18:40, 5 giu 2021

