La definizione e la soluzione di: La grafia per scrivere veloci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Steno

Curiosità/Significato su: La grafia per scrivere veloci Stenografia (sezione La stenotipia) La stenografia (dalle parole di origine greca stènos «stretto, ristretto» e grafìa «scrittura») è un metodo di scrittura veloce tachigrafico, che impiega 12 ' (1 383 parole) - 14:02, 11 mar 2021

Altre definizioni con grafia; scrivere; veloci; Inventò la fotografia; Tipo di tomografia; La sigla della radiografia; Coreografia in curva; Si dice di chi è pedante nel parlare e nello scrivere; Si può scrivere dopo... tanti anni; Scrivere il verbale; Si usava per scrivere; Scena televisiva a velocità ridotta; Parte velocissimo; Aiutano a nuotare più veloci; La velocità di chi va piano;