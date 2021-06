La definizione e la soluzione di: __ Food, associazione no profit legata al cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Slow

Curiosità/Significato su: __ Food, associazione no profit legata al cibo Slow Food emanazione della più ampia associazione legata alla sinistra e denominata ARCI (associazione Ricreativa Culturale Italiana). L'associazione fondata da Carlo Petrini 31 ' (3 178 parole) - 08:57, 21 mag 2021

Altre definizioni con food; associazione; profit; legata; cibo; Salsa da fast food; La polpetta del fast food; L’associazione degli Alpini; Un’associazione che studia l'economia del Meridione; Associazione segreta; Associazione per delinquere; Profittano delle calamità; Si spartiscono i profitti; Dividono perdite e profitti; Nico, cantante di Legata a un granello di sabbia; La Kant legata a Diabolik; E' collegata a Venezia da un'autostrada; La Kant legata a Diabolik; Cibo... da cani; Una forzata astinenza dal cibo; Cibo che si dà al bestiame; Squisito cibo rustico; Ultime Definizioni