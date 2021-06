La definizione e la soluzione di: Si usano per lavare i piatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Guanti

Curiosità/Significato su: Si usano per lavare i piatti Pasta (sezione piatti a base di pasta) che ha il fine di lavare l'amido e valorizzare le caratteristiche del glutine che le rende «incomparabilmente scivolose», e in cui si dimostra di aver 102 ' (12 159 parole) - 20:31, 6 giu 2021

Altre definizioni con usano; lavare; piatti; L'usano panettieri e birrai; Si usano appaiati; Li usano i sarti; Città del Siracusano; Pronte da lavare; Piatti, bicchieri, vassoi..; La lista dei piatti; L'elenco dei piatti; Si lasciano nel piattino da frutta; Ultime Definizioni