La definizione e la soluzione di: Una Santa è in Argentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Fe

Curiosità/Significato su: Una Santa e in Argentina Santa Fe (Argentina) Santa Fe de la Vera Cruz è una città dell'Argentina, capoluogo dell'omonima provincia. Santa Fe ha una popolazione di circa 430.000 abitanti (2014), mentre 10 ' (989 parole) - 19:54, 4 mag 2021

Altre definizioni con santa; argentina; La santa dei catanesi; La Santa da Cascia; La città di santa Caterina; Una santa del 22 marzo; Il Kirchner che fu presidente dell'Argentina; Grande città Argentina; Grande città dell' Argentina; Confina con l'Argentina; Ultime Definizioni