La definizione e la soluzione di: Fu una delle capitali dei Visigoti in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Narbonne

Curiosità/Significato su: Fu una delle capitali dei Visigoti in Francia Regno visigoto romano, originariamente creato dall'insediamento dei Visigoti in Aquitania (Gallia meridionale). I Visigoti si stabilirono qui su decisione del governo romano 67 ' (9 126 parole) - 01:28, 9 mag 2021

Altre definizioni con delle; capitali; visigoti; francia; Un liquore delle Antille; Scienza della descrizione e catalogazione delle opere letterarie; Lo studio del naso e delle sue affezioni; Personaggio dellEneide; Una società di capitali; L'indolenza fra i peccati capitali; Il re dei visigoti che secondo la leggenda fu sepolto nel fiume Busento; Località della Francia; La pubblicità in Francia; Vi si specchiano i più bei castelli di Francia; Città della Francia; Ultime Definizioni