La definizione e la soluzione di: Una chiusura per giacconi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Zip

Curiosità/Significato su: Una chiusura per giacconi Eskimo (indumento) giacca e chiudibile sul davanti con una coppia di bottoni metallici, dotato di larghe tasche, chiuso con chiusura a lampo metallica e bottoni a pressione 5 ' (555 parole) - 11:20, 20 apr 2021

Altre definizioni con chiusura; giacconi; Rumore... di chiusura; La chiusura della collana; La chiusura lampo; Chiusura lampo... di stoffa; Tessuto per caldi giacconi; Ultime Definizioni