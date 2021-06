La definizione e la soluzione di: In testa all'ubriaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UB

Curiosità/Significato su: In testa all ubriaco Vecchia ubriaca Maronide, un'anziana donna ubriaca, che tiene tra le braccia un otre di vino, distesa a terra con il busto alzato e la testa riversa all'indietro. Il volto 4 ' (352 parole) - 23:44, 29 mag 2021

