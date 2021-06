La definizione e la soluzione di: In testa all'ariete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ar

Curiosità/Significato su: In testa all ariete ariete (arma) spesso aveva la forma di una testa di ariete, da cui il nome della macchina. L'ariete veniva utilizzato facendo cozzare la testa della macchina con forza 3 ' (404 parole) - 22:21, 26 apr 2021

Le hanno capra e ariete; L'ariete le ha a chiocciola;