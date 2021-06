La definizione e la soluzione di: Sta per terrestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GEO

Curiosità/Significato su: Sta per terrestre Atmosfera terrestre L'atmosfera terrestre è l'involucro di gas che riveste il pianeta Terra, trattenuto dalla forza di gravità, partecipando in massima parte alla sua rotazione 28 ' (3 586 parole) - 14:53, 28 mag 2021

