La definizione e la soluzione di: Sono in fondo alla prolunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GA

Curiosità/Significato su: Sono in fondo alla prolunga Sella turcica chiasma ottico, che accoglie l'omonima struttura nervosa. Il solco si prolunga lateralmente fino ai fori ottici, punti di passaggio dei nervi ottici e 2 ' (179 parole) - 12:14, 21 apr 2020

Altre definizioni con sono; fondo; alla; prolunga; Lo sono le cose che devi restituirgli!; Sono uguali nel sistema; Sono pari negli studi; In pratica sono uguali; In fondo agli enigmi; In fondo alle caviglie; L'articolo in fondo al viale; In fondo alla staffa; La voce dell'impianto d’allarme; E' gustosa alla mugnaia; Riferisce alla Casa Bianca; Rasa fino alla cotenna; Un'occasione per prolungare il weekend; Applauso scrosciante e prolungato; In fondo alla prolunga; In fondo alla prolunga; Ultime Definizioni