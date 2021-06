La definizione e la soluzione di: Sconfisse Annibale a Zama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Sconfisse Annibale a Zama

Annibale – Se stai cercando altri significati, vedi Annibale (disambigua). Annibale (in latino: Hannibal o Annibal; in greco antico: ????ßa?, Hanníbas; in punico 84 ' (9 817 parole) - 16:58, 3 giu 2021