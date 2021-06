La definizione e la soluzione di: Lo scolaro che passa molto tempo sui libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Lo scolaro che passa molto tempo sui libri

Arnoldo Mondadori Editore ( libri Mondadori) dichiarò che nei romanzi “l'assassino non deve assolutamente essere italiano e non può sfuggire in alcun modo alla giustizia”, e sui libri stranieri 87 ' (8 897 parole) - 05:17, 26 mag 2021