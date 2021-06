La definizione e la soluzione di: Santo, ma non del tutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SAN

Curiosità/Significato su: Santo, ma non del tutto Santo della Chiesa. Il santo viene proposto come modello a tutti i fedeli e agli uomini di buona volontà non tanto per quanto ha fatto o detto, ma poiché si è messo 39 ' (5 233 parole) - 14:15, 8 mag 2021

