La definizione e la soluzione di: Saldo come il proposito incrollabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ferreo

Curiosità/Significato su: Saldo come il proposito incrollabile Frangar, non flectar è divulgata è ispirato da un passo di Orazio, esalta la fermissima e incrollabile coerenza con i propri principi. Orazio con essa illustra l'ideale morale 4 ' (350 parole) - 10:29, 10 ott 2020

