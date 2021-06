La definizione e la soluzione di: La rugiada sotto zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Brina

Curiosità/Significato su: La rugiada sotto zero Punto di rugiada il punto di rugiada (cioè a temperatura maggiore e/o a pressione minore) si ha la presenza solo di vapore, mentre sotto il punto di rugiada (cioè a temperatura 9 ' (1 209 parole) - 14:05, 21 giu 2019

Altre definizioni con rugiada; sotto; zero; Imperlata di rugiada; Viene sottoposto a giudizio; Si abbarbica sotto terra; Sotto il cofano dell'auto; Dà il nero per un risotto; Uno Stato svizzero; Il cantone svizzero con Aarau; Tosare a zero; Spiritosaggini sotto zero; Ultime Definizioni