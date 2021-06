La definizione e la soluzione di: 4L II Roland per i tennisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Garros

Curiosità/Significato su: 4L II Roland per i tennisti Lorenzo Musetti (categoria tennisti italiani) risultato nelle prove del Grande Slam sono gli ottavi di finale raggiunti al Roland Garros nel 2021. Tra gli Under 18 ha vinto sette titoli, tra cui gli Australian 23 ' (2 493 parole) - 21:56, 9 giu 2021

