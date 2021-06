La definizione e la soluzione di: La ragazza che si agita per sostenere la sua squadra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Cheerleader

Curiosità/Significato su: La ragazza che si agita per sostenere la sua squadra Gigi la trottola Canada. L'operazione che deve sostenere è molto rischiosa e Tomato può addirittura morire. Ma Kappei non ci crede e la sua antipatia per Tomato cresce sempre 47 ' (1 255 parole) - 19:05, 21 nov 2020

Altre definizioni con ragazza; agita; sostenere; squadra; Unaa ragazza.. da appendere; Una ragazza in televisione; La ragazza torinese; Un gruppo di ragazzacci; Non si agitano per poco; Agitazioni politiche; Prima di gettarli si agitano; Sconvolte da grande agitazione; Il suo compito è di sostenere le parti; Servono a sostenere; Sostenere allo stadio; Sostenere a stento (modo di dire); Tronchi d’albero squadrati; Una squadra bianconera; Pluridecorata squadra di basket di Bologna; Una squadra di calcio fondata nell'Ottocento; Ultime Definizioni