La definizione e la soluzione di: Preso in pieno bersaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Centrato

Curiosità/Significato su: Preso in pieno bersaglio Seconda guerra mondiale (sezione L'espansionismo giapponese in Asia) civili si trovarono coinvolte nelle operazioni in una misura sino ad allora sconosciuta, e furono anzi bersaglio dichiarato di bombardamenti, rappresaglie 261 ' (32 780 parole) - 00:05, 10 giu 2021

Altre definizioni con preso; pieno; bersaglio; Compreso, inteso; Stupefatto, sorpreso; Perfettamente compreso e fatto proprio; Lo stato compreso tra Togo e Nigeria; Degenerato, pieno di vizi; Pieno di tatto; Pieno d'acqua e di fango; Chi ne è pieno... spesso si rende ridicolo; Si concentra sul bersaglio; Un cerchio nel bersaglio; Se colpisce il bersaglio... è un bel guaio; Il finto uomo bersaglio da tiro a segno; Ultime Definizioni