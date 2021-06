La definizione e la soluzione di: Prendere posto in poltrona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Sedersi

Curiosità/Significato su: Prendere posto in poltrona Francesco De Gregori (categoria Cantanti in attività) anni, il De Gregori morbido e riflessivo da sentire in poltrona. Tra queste Cardiologia (brano in cui, a più di 30 anni di distanza da Pezzi di vetro 108 ' (11 693 parole) - 09:51, 26 mag 2021

Altre definizioni con prendere; posto; poltrona; Prendere in giro, deridere; Se ne possono prendere diversi con il palamito; Prendere il meglio; Prendere Roma per modo di dire; All’opposto; È composto di due vocali ma non è un dittongo; Branca medica che studia l'organo posto sopra la trachea; Viene sottoposto a giudizio; Come dev'essere una poltrona!; Nei letti e nella poltrona; Rende morbida la poltrona; Una poltrona per più d'uno; Ultime Definizioni