La definizione e la soluzione di: Prendere in giro, deridere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Sfottere

Curiosità/Significato su: Prendere in giro, deridere Stagioni diverse (categoria Opere letterarie in inglese) Gordie riesce a scavalcare l recinzione senza farsi Prendere, e i ragazzi iniziano a deridere il cane da oltre la staccionata. Nella discussione che 24 ' (3 718 parole) - 01:31, 12 mar 2021

Altre definizioni con prendere; giro; deridere; Se ne possono prendere diversi con il palamito; Prendere il meglio; Prendere Roma per modo di dire; Si grida prima di riprendere; Serve per andare in giro; Sono pari in giro; In giro dopo la prima; E' dolce in giro; Ultime Definizioni