Soluzione 6 lettere : Trance

Curiosità/Significato su: Per tagliare le lamiere Cesoia (meccanica) (categoria Attrezzi per meccanica) utensile che serve per tagliare lamiere. Si presenta in varie forme e strutture a seconda dello spessore della lamiera da tagliare. per i lamierini molto 2 ' (350 parole) - 19:16, 6 feb 2020

