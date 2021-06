La definizione e la soluzione di: La passeggiata serale nella via principale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Struscio

Curiosità/Significato su: La passeggiata serale nella via principale Corso Vannucci Corso Vannucci è la via principale di Perugia. La strada, che prende il nome da Pietro Vannucci, pittore nato a Città della Pieve e celebre con l'appellativo 4 ' (361 parole) - 19:53, 2 giu 2019

Altre definizioni con passeggiata; serale; nella; principale; Una passeggiata litoranea; Una passeggiata fuori porta; Un rito preserale con drink e cibi al buffet; La funzione religiosa serale; Si raccoglie nella cistifellea; Nel grillo e nella cicala; Sono uguali nella proprietà; Nella giacca e nella gonna; Il pasto principale; E' il principale componen­te del gas naturale; La principale città albanese; L'ego che sostituisce il principale; Ultime Definizioni