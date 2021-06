La definizione e la soluzione di: Partire lancia in. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Resta

Curiosità/Significato su: Partire lancia in lancia Dedra La lancia Dedra è un'autovettura di classe media prodotta dalla casa automobilistica italiana lancia, a Partire dal 1989 fino al 1999, nello Stabilimento 16 ' (1 794 parole) - 19:04, 21 apr 2021

Altre definizioni con partire; lancia; Con i Sassoni occuparono la Britannia a partire dalla metà del V secolo; Piccole auto che si possono guidare a partire dai 14 anni; Fa partire l'apparecchio all'ora fissata; La marcia per partire; Bilanciano i vizi; Si lancia nel pericolo; Il Tony che ha lanciato Quando quando quando; Chi la crea, la lancia; Ultime Definizioni