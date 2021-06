La definizione e la soluzione di: Non stanno a perder tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : Lesti Anagramma | Stile

Curiosità/Significato su: Non stanno a perder tempo Scrittore (categoria Voci non neutrali - lavoro) e se si spezzava la punta ad una cambiava direttamente matita senza perdere tempo. Per molti dei suoi libri aveva poi il rituale di segnare su una busta 17 ' (2 310 parole) - 09:13, 5 apr 2021

Altre definizioni con stanno; perder; tempo; Stanno in centro; Stanno a metà braccio; Stanno tra femori e tibie; Tanti vi stanno seduti o sdraiati; Perdere il pallore; Perdere la validità; Lo dimostra chi sa perdere sportivamente; Perdere la salute; Colto anzitempo; Un sistema di caccia vietato da tempo; In nessun tempo; A tempo.. indeterminato; Ultime Definizioni