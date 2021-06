La definizione e la soluzione di: Non proprio uguale, ma... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Simile

Curiosità/Significato su: Non proprio uguale, ma.. Uguale a due meno posti l'uno sull'altro. Il termine uguale viene dal latino æqualis, e, che significa uguale, oppure pianeggiante; questo vocabolo deriva a 6 ' (696 parole) - 22:07, 3 giu 2021

Altre definizioni con proprio; uguale; La RAI proprio agli inizi; Lo è l'atteggiamento di uno Stato che mira ad espandere il proprio dominio; Un vero e proprio allocco!; Proprio io!; Uguale in niente; Uguale... in principio; Le linee che congiungono i punti di uguale altitudine; Uguale nei prefissi; Ultime Definizioni