La definizione e la soluzione di: In mezzo alla cerniera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ni

Curiosità/Significato su: In mezzo alla cerniera Elicottero (sezione Moto avanzato - cerniere) sufficiente collegare la pala al mozzo con una semplice cerniera. Questa cerniera permette alla pala di muoversi liberamente verso l'alto ed il basso ed 90 ' (11 147 parole) - 13:12, 1 giu 2021

