La definizione e la soluzione di: L'eroe che fuggì da Troia in fiamme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Enea

Curiosità/Significato su: L eroe che fuggi da Troia in fiamme Guerra di Troia Penelope Telegono. Enea riuscì a fuggire da Troia in fiamme, col padre Anchise, il figlio Ascanio (o Iulo in latino), il fratellastro Elimo, la nutrice 119 ' (13 099 parole) - 10:30, 29 mag 2021

Altre definizioni con eroe; fuggì; troia; fiamme; Un mezzo eroe; __ Man, eroe di The Avengers; Eroe della mitologia greca; Compie gesta memorabili Eroe; Fuggì da Troia; mitico fondatore di Troia; Fuggì da Troia; Lo sposo di Elena all'assedio di Troia; Riusci a fuggire da Troia; Con fame... fanno fiamme!; Divorata dalle fiamme; Divorato dalle fiamme; Sorvolano boschi in fiamme; Ultime Definizioni