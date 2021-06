La definizione e la soluzione di: Lavorano per Enti pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Statali

Curiosità/Significato su: Lavorano per Enti pubblici Funzionario ( Funzionario pubblico) compiti. Possono esserci funzionari all'interno di Enti privati, Enti pubblici (funzionari pubblici) e organizzazioni internazionali (funzionari internazionali) 19 ' (2 381 parole) - 21:01, 28 apr 2021

