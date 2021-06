La definizione e la soluzione di: Fredde come il ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Gelide

Curiosità/Significato su: Fredde come il ghiaccio Santi di ghiaccio L'espressione santi di ghiaccio o santi dell'ultimo ghiaccio o santi dell'ultimo freddo fa riferimento, nella tradizione popolare, ad un'anomalia del clima 18 ' (1 822 parole) - 17:32, 24 mag 2021

Un albero tipico delle regioni fredde; Un americano come Toro Seduto; Spietati come le belve; Spinto come alcuni film; Saldo come il proposito incrollabile; Il ghiaccio inglese; Diventare di ghiaccio; Blocchi di ghiaccio; Un isolotto di ghiaccio;