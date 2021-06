La definizione e la soluzione di: In fondo alla staffa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Fa

Curiosità/Significato su: In fondo alla staffa staffa (equitazione) La staffa è uno dei finimenti che fanno parte della sella. È un anello, normalmente in metallo, a fondo piatto, che pende al lato della sella alla quale 2 ' (290 parole) - 12:40, 23 dic 2020

Altre definizioni con fondo; alla; staffa; E' fondo per la minestra; Fondo di corridoi; Fondo di serbatoi; Profondo in poesia; In mezzo alla cerniera; Un... detto alla tedesca; Contrarie alla verità; Sta sopra alla colonna; Ultime Definizioni