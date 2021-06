La definizione e la soluzione di: Eleonora... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Nora

Curiosità/Significato su: Eleonora... in breve Eleonora Giorgi Disambiguazione – Se stai cercando l'omonima atleta, vedi Eleonora Anna Giorgi. Eleonora Giorgi (Roma, 21 ottobre 1953) è un'attrice e regista italiana 22 ' (2 263 parole) - 18:31, 6 giu 2021

Altre definizioni con eleonora; breve; Eleonora, indimenticabile attrice; Eleonora, ex miss Italia; Eleonora... in famiglia; Questi... in breve; Un breve lamento; Vocali in breve; Ingegnere in breve; Ultime Definizioni