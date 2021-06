La definizione e la soluzione di: I dollari... in gergo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Verdoni

Curiosità/Significato su: I dollari... in gergo Credit default swap valore nominale del titolo di credito, nel caso in cui il debitore B diventi insolvente (evento in gergo definito come credit default). L'accordo contrattuale 17 ' (2 332 parole) - 14:39, 6 mag 2021

