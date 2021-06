La definizione e la soluzione di: Un americano come Toro Seduto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Pellerossa

Curiosità/Significato su: Un americano come Toro Seduto Toro Seduto Toro Seduto adottò come figlio un giovane Assiniboine che si fece presto notare come Toro Saltante (in onore del padre di Toro Seduto). Toro Seduto divenne 26 ' (3 472 parole) - 15:37, 19 mag 2021

