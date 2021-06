La definizione e la soluzione di: Un abito da sera per uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Smoking

Curiosità/Significato su: Un abito da sera per uomo Smoking (categoria P1417 letta da Wikidata) è un tipo formale di abito completo da uomo. È un abito da sera, pertanto non deve essere assolutamente indossato di giorno. Lo si può sfoggiare per i 15 ' (1 943 parole) - 21:58, 8 mag 2021

Altre definizioni con abito; sera; uomo; L’abito dello sposo; Un'apertura nell'abito femminile; L'abito del concertista; Abito femminile o sacerdotale; Il Valjean de I Miserabili; Un rito preserale con drink e cibi al buffet; Urbano, il presidente del Corriere della Sera; Mangiare di sera; Lupin ladro gentiluomo; Kevin del film Boston Caccia all'uomo; L'uomo di Virgilio; Uomo condannabile; Ultime Definizioni