La definizione e la soluzione di: Vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1997. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Fo

Curiosità/Significato su: Vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1997 George Bernard Shaw (categoria Vincitori del premio Nobel per la letteratura) linguista e critico musicale irlandese. Nel 1925 Vinse il premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione: Nel 1939 ricevette l'Oscar alla migliore 17 ' (2 369 parole) - 20:15, 11 mar 2021

Altre definizioni con vinse; premio; nobel; letteratura; 1997; Vinse la Francia nel 1871; __ Lewis: vinse 9 ori olimpici in quattro edizioni; Li vinse Traiano; Il generale che vinse Totila; Un tipo di premio destinato... a chi scrive; Cosi è la statuetta del premio Oscar; Aggiudica il premio letterario; Henri __, filosofo francese premio Nobel 1927; E stata la prima scrittrice afroamericana a vincere Nobel per la letteratura; Henri __, filosofo francese premio Nobel 1927; Tutu, arcivescovo africano, Nobel per la pace; Luis, premio Nobel per la chimica nel 1970; Bob Dylan ne ha vinto uno per la letteratura; E stata la prima scrittrice afroamericana a vincere Nobel per la letteratura; Il Geronimo della letteratura per bambini; Lo studio della letteratura e della cultura d'Oltremanica; E' tornata alla Cina nel 1997; Ultime Definizioni