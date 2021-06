La definizione e la soluzione di: Una sagoma in sartoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Manichino

Curiosità/Significato su: Una sagoma in sartoria Cartamodello (categoria sartoria) Il cartamodello (o sagoma, o ancora base) è una rappresentazione su carta dei ritagli di tessuto che compongono un abito, ed è usato per tagliare la stoffa 3 ' (424 parole) - 18:38, 24 gen 2021

