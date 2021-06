La definizione e la soluzione di: Segnali in mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Boe

Curiosità/Significato su: Segnali in mare Segnalamenti marittimi ottici ( Segnali IALA) segnalamenti marittimi ottici sono costituiti dal complesso dei Segnali posti a terra o in mare per rendere più sicura e facile la navigazione costiera. Servono 12 ' (1 122 parole) - 12:30, 27 feb 2019

