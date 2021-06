La definizione e la soluzione di: Il primo ad utilizzarla in Italia fu Nanni Loy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : Candid Camera

Curiosità/Significato su: Il primo ad utilizzarla in Italia fu Nanni Loy assistente, futuro direttore della fotografia di Gillo Pontecorvo e di Nanni Loy in pellicole come La battaglia di Algeri, Queimada, Un giorno da leoni,

Altre definizioni con primo; utilizzarla; italia; nanni; Shinzô, ex primo ministro giapponese; Il primo è capo del Governo; Subi il primo bombardamento atomico; Il primo... cardinale; Esercito Italiano; Lo è tanto un italiano quanto uno spagnolo; Katia soprano italiano; Un Max tra i comici italiani; Ultime Definizioni