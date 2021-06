La definizione e la soluzione di: Parente d'altri tempi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Parente d altri tempi

tempi difficili tempi difficili (Hard Times - For These Times) è il decimo romanzo di Charles Dickens, pubblicato per la prima volta nel 1854. Il libro è uno dei romanzi 37 ' (4 636 parole) - 12:53, 24 apr 2021