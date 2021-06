La definizione e la soluzione di: In meteorologia è l'area di bassa pressione atmosferica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Ciclonica

Curiosità/Significato su: In meteorologia e l area di bassa pressione atmosferica pressione atmosferica In meteorologia la pressione atmosferica è una grandezza fisica che esprime il rapporto tra la forza peso della colonna d'aria che grava su una superficie 12 ' (1 535 parole) - 10:42, 21 mar 2021

Altre definizioni con meteorologia; area; bassa; pressione; atmosferica; Un'area di Parigi di fronte alla Torre Eiffel; Le isole che comprendono anche Stromboli e Panarea; Area di gran quiete; Passaggio spiovente in area; Bassa azione da codardo; Diventa alta e bassa... secondo la Luna; Quand'è bassa c'è più spiaggia; Abbassamento della voce; E' Conseguenza della repressione del pubblico pensiero; Un'espressione come un morto vivente; Ci misura la pressione; Un' espressione dubbiosa; Ultime Definizioni