La definizione e la soluzione di: Un impianto per i cani da corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Cinodromo

Curiosità/Significato su: Un impianto per i cani da corsa Sport invernali (categoria P902 letta da Wikidata) salto con gli sci corsa con i cani da slitta Freestyle - sci acrobatico con salti ed evoluzioni Salto con gli sci - discesa da un trampolino e salto 9 ' (987 parole) - 17:09, 11 feb 2021

Altre definizioni con impianto; cani; corsa; Impianto che tiene costante la temperatura dell'aria; Un impianto di alta fedeltà; In nezzo all' impianto; Impianto idrico; Uno dei Grandi Laghi nordamericani; Rettili americani; Un accanito sostenitore; Lo frequentano gli sciatori toscani; Ora mutano in corsa; Scorsa, finita in un unico luogo; Il prezzo della corsa in taxi; Un'auto da corsa inglese; Ultime Definizioni