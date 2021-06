La definizione e la soluzione di: Galleggia in mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Boa

Curiosità/Significato su: Galleggia in mare Principio di Archimede (sezione Corpo immerso in un liquido) paradossale: avere un giocattolo di barca a vela che Galleggia sullo strato liquido e un altro che invece Galleggia sulla parte inferiore di tale strato, ma alla 20 ' (2 784 parole) - 12:52, 31 mag 2021

Altre definizioni con galleggia; mare; Al femminile galleggia, al maschile striscia; Un mezzo galleggiante; Un segnale galleggiante; Galleggiante per ormeggi; Segnali in mare; Cè quello di mare; Bruciare, consumare; Le alza il maremoto; Ultime Definizioni